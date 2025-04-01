Облкомдортранс продлил запрет на проезд фур по плотине Волжской ГЭС

— До 30 апреля 2025 продлено ограничение движения грузовых транспортных средств через Волжскую ГЭС — грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском, в период с 00−00 01.04.2025 до 24−00 30.04.2025. Общественного и легкового автотранспорта ограничения не коснутся, — проинформировали в ведомстве.
Ранее введений запрет действовал до 31 марта включительно. Теперь ограничение вновь продлено до 30 апреля. Решение принято в связи с выполнением предупредительно-ремонтных работ на пролетных строениях Волжской ГЭС.
Напомним, что большегрузам запретили ездить через плотину Волжской ГЭС год назад — весной 2024-го. С тех пор ограничения периодически продлеваются.