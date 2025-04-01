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В Ростовской области семь призывников поймали на взятках ради отсрочки от армии

На Дону большинство пойманных на взятках призывников работают в IT.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области среди пойманных на взятках для отсрочки от армии выросло число молодых людей. Об этом сообщил врио военного прокурора гарнизона Ростов-на-Дону Павел Дмитриенко в ходе пресс-конференции о весенней призывной кампании 1 апреля.

По его словам, изменилась категория граждан, которые привлекаются к ответственности за взятки должностным лицам комиссариатов. Раньше это были родители или другие родственники призывника, которые за него переживают. Это люди среднего и старшего возраста.

— Сейчас инициаторами выступают сами призывники. По расследуемым делам сейчас привлекаются порядка семи человек в возрасте 22 — 24 лет, которые сами давали взятки и выступали посредниками, — прокомментировал Павел Дмитриенко.

Он также отметил, что большинство из таких молодых мужчин работают в сфере IT.

Напомним, ранее главный военком региона Игорь Егоров сообщил, что весной на военную службу призовут более пяти тысяч новобранцев.