В Ростовской области семь призывников поймали на взятках ради отсрочки от армии

В Ростовской области среди пойманных на взятках для отсрочки от армии выросло число молодых людей. Об этом сообщил врио военного прокурора гарнизона Ростов-на-Дону Павел Дмитриенко в ходе пресс-конференции о весенней призывной кампании 1 апреля.
По его словам, изменилась категория граждан, которые привлекаются к ответственности за взятки должностным лицам комиссариатов. Раньше это были родители или другие родственники призывника, которые за него переживают. Это люди среднего и старшего возраста.
— Сейчас инициаторами выступают сами призывники. По расследуемым делам сейчас привлекаются порядка семи человек в возрасте 22 — 24 лет, которые сами давали взятки и выступали посредниками, — прокомментировал Павел Дмитриенко.
Он также отметил, что большинство из таких молодых мужчин работают в сфере IT.
Напомним, ранее главный военком региона Игорь Егоров сообщил, что весной на военную службу призовут более пяти тысяч новобранцев.