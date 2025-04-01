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Невьянская башня закрылась на реконструкцию

До конца года в Невьянской башне экскурсий не будет.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Свердловской области Невьянскую башню закрыли на реконструкцию. Туристы не смогут попасть на экскурсию в уральскую достопримечательность, сообщает Невьянский музей на своей странице «Вконтакте».

Возобновить посещение демидовской постройки для гостей планируют к концу этого года.

— Пока для посетителей работает Музей истории Невьянского края, готовится к запуску новый музейный объект, идет работа над современной экспозицией к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает пресс-служба музея.

Невьянский музей сделал интерактивную экскурсию, которая объединит прогулку у Башни, виртуальную посещение её помещений и знакомство с элементами экспозиций, которые более 20 лет размещались на разных ярусах Башни.

Невьянская башня — уральская достопримечательность, построенная по приказу промышленника Демидова в 1725 году. Она известна тем, что стоит под углом. Также в башне есть «слуховая комната», где слово, сказанное шепотом в одном углу, громко слышится в противоположном. А в подвале здания раньше чеканили монеты.