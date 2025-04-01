Невьянская башня закрылась на реконструкцию

Невьянская башня — уральская достопримечательность, построенная по приказу промышленника Демидова в 1725 году. Она известна тем, что стоит под углом. Также в башне есть «слуховая комната», где слово, сказанное шепотом в одном углу, громко слышится в противоположном. А в подвале здания раньше чеканили монеты.