Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы

В сопроводительных документах отмечалось, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий «Север», а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке.