Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», согласно которому дата окончания Ленинградской битвы, 9 августа, становится днем воинской славы РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В сопроводительных документах отмечалось, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий «Север», а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке.
Таким образом, признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.