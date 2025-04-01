В Ростове изменили схему движения на кольце Вавилова и Королева

Данная реорганизация призвана оптимизировать распределение транспортных потоков, разделяя направления на Северный жилой массив, микрорайон Суворовский и улицу Особенная.
В настоящее время транспортные средства уже используют обновленную схему движения на кольце.
В рамках проекта проводится расширение проезжей части с двух до четырех полос. Предусмотрено создание двух дополнительных проездов местного значения по обеим сторонам основной магистрали.
В перспективе планируется строительство многоуровневой транспортной развязки. Первый уровень будет представлен кольцевым пересечением улиц Королева, Вавилова и Суворовского.
Второй уровень будет реализован посредством путепровода, обеспечивающего движение в противоположном направлении.
Завершение всех строительных работ запланировано на декабрь 2025 года.