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Первое пассажирское судно отправили из Ростова в Азов с началом речной навигации

В Ростовской области открыли сезон речных пассажирских перевозок.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 апреля, в Ростовской области открыли навигацию для пассажирских речных судов. Первый рейс отправился утром из Ростова-на-Дону в Азов, сообщают в телеграм-канале СПК «Дон».

Первому пассажиру, открывшему сезон речных перевозок, подарили фирменную кепку.

Напомним, ранее об открытии навигации также проинформировала министр транспорта региона Алена Беликова. Глава минтранса добавила, что к концу недели должны открыть и рейсы в Семикаракорск с остановкой в станице Багаевской.

Кроме этого, стало известно, что в 2025 году билеты на речные суда решили сделать дешевле. Если в 2024 году стоимость одной поездки по направлению Ростов — Азов превышала 400 рублей, то в этом году плата должна опуститься до 380 рублей. На маршрутах в Семикаракорск билеты будут стоить 790 рублей вместо 900.

Напомним, на сегодняшний день СПК «Дон» располагает двумя судами на подводных крыльях «Валдай-45Р». К лету ожидается поставка «Метеора-120». В будущем намерены открыть перевозки в Таганрог, в станицы Романовскую, Старочеркасскую и Пухляковскую.