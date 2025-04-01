Первое пассажирское судно отправили из Ростова в Азов с началом речной навигации

Кроме этого, стало известно, что в 2025 году билеты на речные суда решили сделать дешевле. Если в 2024 году стоимость одной поездки по направлению Ростов — Азов превышала 400 рублей, то в этом году плата должна опуститься до 380 рублей. На маршрутах в Семикаракорск билеты будут стоить 790 рублей вместо 900.