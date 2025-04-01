Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству

на «Госуслугах» появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;их нельзя будет передавать третьим лицам, но можно — близким родственникам;россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;при смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений при отказе от него;вызовы будут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации;госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов;будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия;банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы;россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов;cоздается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.