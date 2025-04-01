В Приморском крае наблюдается нехватка работников в сфере, куда готов пойти далеко не каждый. Одними из самых дефицитных кадров в регионе являются дворники, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на исследование hh.ru. По данным портала, в первые три месяца 2025 года работодатели Дальнего Востока опубликовали 105 объявлений о поиске дворников, и это на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 82 процента работодателей рассчитывают на полную занятость сотрудника, а оставшиеся готовы принять дворника на частичную занятость или подработку. При этом желающих откликнуться на эти объявления особо не наблюдается — видимо, сказывается низкий уровень престижа профессии. На одну вакансию дворника приходится всего 1,1 резюме — то есть каждый откликнувшийся может гарантированно получить работу. Ранее «КП» писала, что в Приморье ищут претендентов на должность с зарплатой в полмиллиона рублей.