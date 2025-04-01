Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будут слышны выстрелы». Белорусов предупредили о звуках выстрелов в одном из регионов

Власти Бреста предупредили граждан о звуках выстрелов и назвали причину.

Источник: Комсомольская правда

На Брестчине граждане будут слушать выстрелы вооружения, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Так, по информации местных властей на полигоне «Брестском» сейчас проходит совместный лагерный сбор артиллерийских подразделений сил спецопераций. Учения будут сопровождаться использованием вооружения.

Поэтому жителей областного центра, а также Брестского района предупредили о громких звуках.

— В городе Бресте и на части территории Брестского района периодически будут слышны выстрелы из вооружения, состоящего в штате сил специальных операций. Поводов для какого-либо беспокойства нет, — прокомментировала пресс-служба.

Ранее Генштаб Беларуси сообщил, что система ПВО отработала эффективно при проверке боеготовности.

А еще Генштаб Беларуси сказал о найденном противоядии от беспилотников.

Тем временем изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси.