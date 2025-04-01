«Будут слышны выстрелы». Белорусов предупредили о звуках выстрелов в одном из регионов

На Брестчине граждане будут слушать выстрелы вооружения, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.
Так, по информации местных властей на полигоне «Брестском» сейчас проходит совместный лагерный сбор артиллерийских подразделений сил спецопераций. Учения будут сопровождаться использованием вооружения.
Поэтому жителей областного центра, а также Брестского района предупредили о громких звуках.
— В городе Бресте и на части территории Брестского района периодически будут слышны выстрелы из вооружения, состоящего в штате сил специальных операций. Поводов для какого-либо беспокойства нет, — прокомментировала пресс-служба.
Ранее Генштаб Беларуси сообщил, что система ПВО отработала эффективно при проверке боеготовности.
А еще Генштаб Беларуси сказал о найденном противоядии от беспилотников.
Тем временем изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси.