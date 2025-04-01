Путин подписал закон о праве многодетных родителей на бесплатную юрпомощь

Законом устанавливается, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают лица, в том числе и многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения.