Путин подписал закон о праве многодетных родителей на бесплатную юрпомощь

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юридической помощью, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Законом устанавливается, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают лица, в том числе и многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения.
Законом также расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в виде представления интересов истцов (заявителей) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Изменения позволяют разрешить сложные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников СВО, и станут дополнительной гарантией мер соцподдержки для участников СВО.