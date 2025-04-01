На 44-м году жизни скончалась куратор пермских выставок Марина Соколовская

Искусствовед, куратор пермских выставок Марина Соколовская скончалась на 44-м году жизни, сообщила коллега умершей, гид Татьяна Мосунова.
О смерти преподавателя УРФУ имени Бориса Ельцина стало известно днём 1 апреля. Как рассказала Мосунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», Марина Соколовская скончалась из-за осложнений пневмонии. В последние годы женщина вела активную работу в УРФУ, а также в музее Бориса Ельцина в качестве руководителя экспозиционно-выставочного отдела.
«Пока тяжело сформулировать какие-то слова о Марине, но, думаю, позже они появятся. Трудно принять уход человека, с которым ты общался, который тебе помогал, с которым ты спорил», — добавила Мосунова.
За годы своей работы Соколовская запомнилась не только жителям Екатеринбурга, но и всего Урала. Пермяки могли познакомиться с работой женщины в качестве куратора выставок в Музее советского наива, который размещал экспозиции в стенах Центра городской культуры. Одной из таких выставок был проект «Девяностые детей», в котором Соколовская выступала автором идеи и куратором. Свою работу с искусством Урала она вела с 2002 года.
Прощание с Мариной Соколовской состоится 4 апреля в Екатеринбурге в 9 часов утра. Позже её похоронят на новом Северном кладбище в городе Берёзовском.