На 44-м году жизни скончалась куратор пермских выставок Марина Соколовская

За годы своей работы Соколовская запомнилась не только жителям Екатеринбурга, но и всего Урала. Пермяки могли познакомиться с работой женщины в качестве куратора выставок в Музее советского наива, который размещал экспозиции в стенах Центра городской культуры. Одной из таких выставок был проект «Девяностые детей», в котором Соколовская выступала автором идеи и куратором. Свою работу с искусством Урала она вела с 2002 года.