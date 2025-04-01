ГД приняла закон об отпуске для родственников раненых участников СВО

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней — родителям, супругам и детям раненых участников СВО.
Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году — родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением.
Согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет.