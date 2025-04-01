ГД приняла закон об отпуске для родственников раненых участников СВО

Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году — родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением.