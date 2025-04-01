Что больше всего беспокоило россиян в марте 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Свое самочувствие в марте 51% респондентов описали как среднее, когда в целом все в порядке, но время от времени возникают усталость и плохое настроение. 29% оценили свое самочувствие как плохое, с большим количеством стресса, напряжения и упадка сил. 14% чувствовали себя очень плохо и отмечали сильную измотанность. И лишь 7% были полны позитива, сил и энергии в марте.