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Что больше всего беспокоило россиян в марте 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail узнала у читателей об их самочувствии в марте, счастье, тревоге и реализации целей на 2025 год.

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 28—31 марта. В опросе приняли участие свыше 9 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Свое самочувствие в марте 51% респондентов описали как среднее, когда в целом все в порядке, но время от времени возникают усталость и плохое настроение. 29% оценили свое самочувствие как плохое, с большим количеством стресса, напряжения и упадка сил. 14% чувствовали себя очень плохо и отмечали сильную измотанность. И лишь 7% были полны позитива, сил и энергии в марте.

Эмоции и источники радости

Чаще всего в марте опрошенные испытывали усталость (61%) и тревогу (52%). При этом спокойствие ощущали 31% россиян, а радость — лишь 14%.

Для повышения настроения россияне использовали разные способы. Самыми популярными стали: просмотр фильмов, сериалов и видео (41%), время с близкими и друзьями (39%), прогулки (38%).
Другие способы распределились следующим образом:

  • Вкусная еда — 30%
  • Чтение книг — 20%
  • Спорт и физическая активность — 18%
  • Хобби и творчество — 18%
  • Компьютерные/мобильные игры — 16%
  • Социальные сети — 11%
  • Саморазвитие и обучение — 10%
  • Мероприятия и встречи — 10%
  • Шопинг — 9%

Свои варианты ответов указали 4% опрошенных. Наиболее популярными ответами стали «алкоголь» и «отсутствие способов поднятия настроения».

Цели на 2025 год и их реализация

Большинство опрошенных (35%) из тех, кто ставил цели на 2025 год, признались, что выполняют их в медленном темпе. 18% активно работают над их достижением, 13% — пока откладывают, 11% — еще не приступали, но планируют начать в ближайшее время. 23% участников опроса вообще не ставили цели на 2025 год.

Двигаться к поставленным целям большинству опрошенных мешает недостаток сил и энергии (53%). Непредвиденные обстоятельства препятствуют достижению целей 31% респондентов, недостаток времени наблюдается у 26%, стресс — у 23%, слабая мотивация — у 22%. Страх неудач и перемен останавливает 16% россиян, у 12% возникают другие приоритеты, прокрастинация мешает 10%. Свой ответ написали 8%, и чаще всего в качестве препятствия к целям был указан «недостаток денег».

Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья

Полностью довольны своей жизнью лишь 13% опрошенных. Большинство (56%) скорее довольны, чем нет, 23% — скорее нет, чем да. И абсолютно недовольны только 7% респондентов.

На данный момент абсолютно счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов. Большинство (52%) не могут сказать, что счастливы, но и несчастливыми себя не ощущают. 25% скорее счастливы, чем нет, 10% — скорее несчастливы, а 5% признались, что чувствуют себя абсолютно несчастными. 3% затруднились ответить на вопрос.

Главными факторами, влияющими на ощущение счастья, для респондентов являются здоровье — свое и близких (79%), а также финансовая стабильность (69%).

Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 38% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими — 33%, внутренний баланс и гармония — 28%, любимые занятия и хобби — 16%, карьера и самореализация — 14%, путешествия — 13%.

Тревога и методы борьбы с ней

Постоянно испытывают тревогу 16% россиян, часто — 38%, иногда — 33%, редко — 11%, никогда — 3%.

51% опрошенных тревожность мешает в отдельных ситуациях. Еще 32% отметили, что она сильно влияет на их жизнь, 13% — что почти не мешает, и только 4% заявили, что тревога никак на них не влияет.

Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (69%), финансовые вопросы (58%), ситуация в стране и мире (53%).

Будущее и неопределенность беспокоит 43% респондентов, работа и карьера — 23%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 16%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 11% опрошенных.

Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (50%), а также общение с близкими и друзьями (42%).

Среди других способов респонденты отметили:

  • Прогулки — 35%
  • Просмотр фильмов или сериалов — 32%
  • Занятость на работе — 23%
  • Хобби и творчество — 22%
  • Спорт и физическая активность — 21%
  • Прослушивание музыки — 18%
  • Чтение книг — 18%
  • Посещение мероприятий и встреч — 7%
  • Уменьшение времени в соцсетях и Интернете — 5%
  • Медитация или дыхательные практики — 4%
  • Свои варианты ответов указали 4%. Наиболее популярными из них стали «алкоголь» и «отсутствие способов справиться с тревожностью».
  • Работа с психологом — 2%

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.