Что больше всего беспокоило россиян в марте 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Свое самочувствие в марте 51% респондентов описали как среднее, когда в целом все в порядке, но время от времени возникают усталость и плохое настроение. 29% оценили свое самочувствие как плохое, с большим количеством стресса, напряжения и упадка сил. 14% чувствовали себя очень плохо и отмечали сильную измотанность. И лишь 7% были полны позитива, сил и энергии в марте.
Эмоции и источники радости
Для повышения настроения россияне использовали разные способы. Самыми популярными стали: просмотр фильмов, сериалов и видео (41%), время с близкими и друзьями (39%), прогулки (38%).
Другие способы распределились следующим образом:
- Вкусная еда — 30%
- Чтение книг — 20%
- Спорт и физическая активность — 18%
- Хобби и творчество — 18%
- Компьютерные/мобильные игры — 16%
- Социальные сети — 11%
- Саморазвитие и обучение — 10%
- Мероприятия и встречи — 10%
- Шопинг — 9%
Свои варианты ответов указали 4% опрошенных. Наиболее популярными ответами стали «алкоголь» и «отсутствие способов поднятия настроения».
Цели на 2025 год и их реализация
Большинство опрошенных (35%) из тех, кто ставил цели на 2025 год, признались, что выполняют их в медленном темпе. 18% активно работают над их достижением, 13% — пока откладывают, 11% — еще не приступали, но планируют начать в ближайшее время. 23% участников опроса вообще не ставили цели на 2025 год.
Двигаться к поставленным целям большинству опрошенных мешает недостаток сил и энергии (53%). Непредвиденные обстоятельства препятствуют достижению целей 31% респондентов, недостаток времени наблюдается у 26%, стресс — у 23%, слабая мотивация — у 22%. Страх неудач и перемен останавливает 16% россиян, у 12% возникают другие приоритеты, прокрастинация мешает 10%. Свой ответ написали 8%, и чаще всего в качестве препятствия к целям был указан «недостаток денег».
Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья
На данный момент абсолютно счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов. Большинство (52%) не могут сказать, что счастливы, но и несчастливыми себя не ощущают. 25% скорее счастливы, чем нет, 10% — скорее несчастливы, а 5% признались, что чувствуют себя абсолютно несчастными. 3% затруднились ответить на вопрос.
Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 38% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими — 33%, внутренний баланс и гармония — 28%, любимые занятия и хобби — 16%, карьера и самореализация — 14%, путешествия — 13%.
Тревога и методы борьбы с ней
Постоянно испытывают тревогу 16% россиян, часто — 38%, иногда — 33%, редко — 11%, никогда — 3%.
51% опрошенных тревожность мешает в отдельных ситуациях. Еще 32% отметили, что она сильно влияет на их жизнь, 13% — что почти не мешает, и только 4% заявили, что тревога никак на них не влияет.
Будущее и неопределенность беспокоит 43% респондентов, работа и карьера — 23%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 16%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 11% опрошенных.
Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (50%), а также общение с близкими и друзьями (42%).
Среди других способов респонденты отметили:
- Прогулки — 35%
- Просмотр фильмов или сериалов — 32%
- Занятость на работе — 23%
- Хобби и творчество — 22%
- Спорт и физическая активность — 21%
- Прослушивание музыки — 18%
- Чтение книг — 18%
- Посещение мероприятий и встреч — 7%
- Уменьшение времени в соцсетях и Интернете — 5%
- Медитация или дыхательные практики — 4%
- Свои варианты ответов указали 4%. Наиболее популярными из них стали «алкоголь» и «отсутствие способов справиться с тревожностью».
- Работа с психологом — 2%
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.