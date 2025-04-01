10 частых ошибок при наборе веса и как их избежать

Недостаток веса может быть столь же опасен для здоровья, как и его избыток. С этой проблемой сталкиваются многие люди, и возникает вопрос: как увеличить массу тела без вреда для организма. Ведь если просто увеличить калорийность рациона, это не всегда может пойти на пользу. «Газета.Ru» разобралась в причинах недостаточного веса, возможных рисках этого состояния и с помощью нутрициолога составила детальные рекомендации по безопасному набору массы тела.