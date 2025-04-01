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10 частых ошибок при наборе веса и как их избежать

Недостаток веса может быть столь же опасен для здоровья, как и его избыток. С этой проблемой сталкиваются многие люди, и возникает вопрос: как увеличить массу тела без вреда для организма. Ведь если просто увеличить калорийность рациона, это не всегда может пойти на пользу. «Газета.Ru» разобралась в причинах недостаточного веса, возможных рисках этого состояния и с помощью нутрициолога составила детальные рекомендации по безопасному набору массы тела.

Источник: Газета.Ру

Недостаток веса может быть столь же опасен для здоровья, как и его избыток. С этой проблемой сталкиваются многие люди, и возникает вопрос: как увеличить массу тела без вреда для организма. Ведь если просто увеличить калорийность рациона, это не всегда может пойти на пользу. «Газета.Ru» разобралась в причинах недостаточного веса, возможных рисках этого состояния и с помощью нутрициолога составила детальные рекомендации по безопасному набору массы тела.

Причины недостаточного веса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году около 390 млн взрослых в мире (в возрасте 18 лет и старше) имели пониженную массу тела. Дефицит веса может быть вызван различными факторами и заболеваниями, отметила в беседе с «Газетой.Ru» биолог и нутрициолог Анастасия Романова. ​

* Генетическая предрасположенность. Некоторые люди от природы имеют быстрый обмен веществ и эктоморфный тип телосложения, характеризующийся худощавостью и трудностью в наборе массы.​

* Неполноценное питание. Недостаточное потребление калорий и питательных веществ, несбалансированный рацион или нерегулярные приемы пищи могут привести к снижению массы тела.​

* Хронические заболевания. Заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения (например, гипертиреоз), диабет и другие хронические состояния могут способствовать потере веса.​

* Психологические факторы. Стресс, депрессия, тревожные расстройства и расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булимия, могут привести к значительному снижению массы тела.​

«Также дефицит сна и сильные стрессовые ситуации негативно сказываются на общем состоянии организма, что может приводить к потере веса», — подчеркнула Анастасия Романова.

* Высокая физическая активность. Интенсивные тренировки или физически требовательная работа без адекватного восполнения затраченных калорий могут привести к дефициту массы тела.

Риски, связанные с недостаточным весом.

Недостаток массы тела может привести к серьезным последствиям для здоровья, обратила внимание нутрициолог.

К самым распространенным рискам для здоровья из-за дефицита массы тела относят:

* Ослабление иммунной системы. Низкий вес может привести к снижению иммунной функции, повышая восприимчивость к инфекциям и замедляя процесс выздоровления.​

* Остеопороз и повышенная хрупкость костей. Дефицит массы тела увеличивает риск развития остеопороза из-за недостатка витамина D и кальция, что делает кости более хрупкими и подверженными переломам.​

* Проблемы с фертильностью. У женщин низкий вес может вызвать нерегулярный менструальный цикл, аменорею (отсутствие менструаций) и проблемы с зачатием.​

* Мышечная атрофия. Значительный недостаток веса может привести к уменьшению мышечной массы, снижению силы и выносливости.​

* Анемия. Неполноценное питание при дефиците веса может привести к недостатку железа и развитию анемии, сопровождающейся усталостью, головокружением и одышкой.​

Также, по словам собеседницы «Газеты.Ru», сильный дефицит тела может ~снижать умственные способности~ и ~поражать сердечно-сосудистую и нервные системы~.

Как правильно набрать вес без вреда для здоровья: 7 главных принципов.

1. Увеличьте калорийность рациона.

Для набора массы тела необходимо создать калорийный профицит, то есть потреблять больше калорий, чем организм тратит. Рекомендуется увеличить суточное потребление на 250−500 ккал. Важно, чтобы дополнительные калории поступали из питательных и полезных продуктов, а не из фастфуда или сладостей.

«Выбирайте продукты с высокой нутритивной ценностью. Это должны быть качественные белки, жиры и углеводы, а также легко усваиваемая пища. Вполне подойдут детские питания, бульоны и жидкие блюда. Важно тщательно пережевывать еду», — отметила нутрициолог.

Чтобы рассчитать индивидуальную норму потребления калорий и постепенно увеличивать количество, воспользуйтесь специальным калькулятором «Газеты.Ru».

2. Чаще ешьте.

Увеличьте количество приемов пищи до 5−6 раз в день, включая основные приемы и перекусы. Это способствует равномерному поступлению энергии и питательных веществ, облегчая достижение необходимой калорийности. ​

3. Сбалансируйте питание.

Рацион должен включать:​

* Белки: необходимы для восстановления и роста мышц. Рекомендуется употреблять от 1,2 до 1,8 г белка на 1 кг массы тела. Источники: нежирное мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. ​

* Углеводы: обеспечивают энергией. Отдавайте предпочтение сложным углеводам: цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, фрукты и овощи.

* Жиры: полезны для здоровья сердца, а также важны для гормонального баланса и усвоения витаминов. Включайте в рацион полезные жиры: авокадо, орехи, семена, оливковое масло.

4. Добавьте калорийных и питательных продуктов.

Включите в рацион продукты с высокой энергетической плотностью:​

* Овес — богат витаминами группы B, железом и клетчаткой.​

* Авокадо — содержит полезные жиры, витамины C, E и калий.​
* Ореховые масла — источник здоровых жиров и белка.​
* Сухофрукты — удобный перекус, богатый калориями и микроэлементами.​
* Растительные масла — оливковое, льняное — добавляйте в салаты и готовые блюда.
* Молочные продукты: сыр, молоко, йогурт — богаты белком и кальцием. ​

5. Больше занимайтесь и гуляйте.

Физическая активность, особенно силовые упражнения, способствует набору мышечной массы. Тренировки с отягощениями стимулируют рост мышц, что приводит к здоровому увеличению массы тела без сильной потери калорий во время занятий спортом.

Если вы по каким-то причинам не можете выполнять силовые упражнения, то отдайте предпочтение регулярным легким физическим нагрузкам, таким как прогулки на свежем воздухе, йога, растяжка и другие упражнения (не кардио). По словам нутрициолога, это также способствуют улучшению состояния.

6. Отдыхайте и достаточно спите.

Сон продолжительностью 7−9 часов в сутки необходим для восстановления организма и эффективного набора массы. Хронический недосып может замедлить процессы роста мышц и привести к накоплению жировой ткани.​

7. Контролируйте стресс.

Стресс негативно влияет на аппетит и обмен веществ. Практики релаксации, такие как медитация, йога и дыхательные упражнения, помогут снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.​

10 частых ошибок при наборе веса: как их избежать.

Набор веса — задача, требующая внимательного и осознанного подхода. Ошибки в этом процессе могут не только замедлить достижение желаемых результатов, но и нанести вред здоровью.

1. Избыточное потребление калорий.

Ошибка: чрезмерное увеличение калорийности рациона без учета качества потребляемых продуктов.​

Последствия:

* Набор жировой массы вместо мышечной.​
* Повышение уровня холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.​

2. Неправильный баланс макронутриентов.

Ошибка: несбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.​

Последствия:

* Недостаток белка может замедлить рост мышечной массы.​
* Чрезмерное потребление углеводов и жиров может привести к накоплению жировой ткани.​

3. Недостаточное потребление белка.

Ошибка: потребление недостаточного количества белка, необходимого для восстановления и роста мышц.​

Последствия:

* Замедление процессов восстановления после тренировок.​
* Снижение эффективности набора мышечной массы.​

4. Пропуск приемов пищи.

Ошибка: нерегулярное питание и пропуск приемов пищи, особенно завтрака.​

Последствия:

* Сложности в достижении необходимого суточного калоража.​
* Снижение уровня энергии и продуктивности в течение дня.​

5. Употребление нездоровой пищи.

Ошибка: потребление фастфуда, сладостей и продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров.​

Последствия:

* Набор жировой массы вместо мышечной.​
* Повышение риска развития хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые патологии.​

6. Недостаточное потребление углеводов.

Ошибка: ограничение потребления углеводов из-за опасений набора жировой массы.

Последствия:

* Снижение уровня энергии и выносливости.​
* Замедление процессов восстановления после физических нагрузок.​

7. Игнорирование физических упражнений.

Ошибка: отсутствие регулярных физических нагрузок, особенно силовых тренировок.​

Последствия:

* Набор веса преимущественно за счет жировой ткани.​
* Снижение мышечного тонуса и силы.​

8. Недостаточное потребление калорий.

Ошибка: потребление недостаточного количества калорий, необходимого для создания профицита энергии, который способствует набору массы.​

Последствия:

* Замедление или отсутствие прироста массы тела.​
* Использование организмом мышечной ткани в качестве источника энергии, что приводит к большей потере мышечной массы.​

9. Недостаточный отдых и восстановление.

Ошибка: пренебрежение отдыхом, недостаточный сон и чрезмерные физические нагрузки без адекватного восстановления.

Последствия:

* Перетренированность и хроническая усталость.
* Повышенный риск травм и ослабление иммунитета.
* Замедление прогресса в наборе мышечной массы.

10. Недостаточный контроль стресса.

Ошибка: игнорирование высокого уровня стресса и отсутствие методов его управления.

Последствия:

* Потеря аппетита или, наоборот, неконтролируемое переедание нездоровой пищей или сладостями.
* Нарушение обмена веществ и ухудшение гормонального фона (повышение уровня кортизола).
* Ухудшение качества сна и общего самочувствия.