В МЭИ разработали технологию 3D-печати сверхбольших деталей

«Инновационная технология 3D-печати позволяет производить детали размером более 10 метров по каждому из трех измерений XYZ. Уникальность заключается в отказе от использования портальной машины и размещения печатных головок на свободно перемещающихся беспилотных колесных роботах. Комплекс использует подход, в основе которого лежит управление роем роботов, что позволяет многократно увеличить скорость печати», — уточнили разработчики.