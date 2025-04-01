В Ростове в течении двух лет восстановят доходный дом Ботвинникова

«Здесь когда-то находились постройки, которые, к сожалению, до нашего времени не сохранились. Но из исторических источников мы знаем, что в этих постройках находились частная типография и переплетная мастерская», — отметил заведующий научно-методическим отделом Музея истории Ростова Александр Харченко.