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В Ростове в течении двух лет восстановят доходный дом Ботвинникова

В Ростове-на-Дону доходный дом Ботвинникова на улице Серафимовича, будет восстановлен к середине 2027 года на деньги собственника.

Это решение было принято после пожара, произошедшего в августе 2024 года, сообщает в телеканале «ДОН 24» со ссылкой на сотрудников музея.

Изначально здание состояло из двух небольших построек конца XIX века. К 1910 году его владельцем стал Герш Ботвинников, владелец бахромной фабрики.

«Здесь когда-то находились постройки, которые, к сожалению, до нашего времени не сохранились. Но из исторических источников мы знаем, что в этих постройках находились частная типография и переплетная мастерская», — отметил заведующий научно-методическим отделом Музея истории Ростова Александр Харченко.

В советский период здание было переоборудовано под коммунальное жилье.