Член СПЧ Малькевич поддержал запрет рекламы в недружественных соцсетях

Речь не идет о том, чтобы запретить блогерам зарабатывать или ограничить бизнес в доступе к аудитории. Наоборот — сейчас у нас появляется возможность перераспределить внимание и бюджеты в пользу отечественных площадок, которые больше не испытывают давление глобальных корпораций и могут посоревноваться друг с другом в борьбе за качество, функционал и привлекательность для аудитории и блогеров. И сами авторы напрямую влияют на этот процесс. На практике это означает, что если начать активнее работать в VK, на «Дзене», на Rutube и других российских площадках, то именно туда пойдет внимание аудитории, а соответственно все деньги и возможности.