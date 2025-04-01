Больше 200 жителей Ростова-на-Дону получили выплаты после атак БПЛА

В Ростове-на-Дону больше 200 пострадавших от БПЛА уже получили единовременные выплаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону 38 жильцам Горсоветской, 49/1 перечислили 570 тысяч рублей. Кроме того, еще четверым получателям направили 300 тысяч рублей в качестве возмещения при частичной утрате имущества первой необходимости.
В этом случае также завершили замену окон в 15 квартирах. Кроме того, в одной из наиболее поврежденных квартир к этому моменту выполнили восстановление фасада и облицовки кирпичной кладки, тем самым закрыв тепловой контур. Специалисты уже заказали окна для пострадавшего помещения.
В Первомайском районе Ростова-на-Дону деньги направили 204 пострадавшим, в работе находятся 22 заявления. Окна заменили во всех 112 квартирах. Еще в одной квартире работы проведут после возвращения собственника в Ростов.
Напомним, инцидент с БПЛА в Пролетарском районе произошел вечером 21 марта 2025 года. Тогда на уровне 17 этажа высотки взорвался беспилотник. В итоге пострадала супружеская пара. Также на месте потребовалась помощь девушке, которой стало плохо из-за стресса.
В Первомайском районе в ночь на 8 февраля 2025 года после падения БПЛА было повреждено остекление нескольких жилых домов.