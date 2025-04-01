Больше 200 жителей Ростова-на-Дону получили выплаты после атак БПЛА

В этом случае также завершили замену окон в 15 квартирах. Кроме того, в одной из наиболее поврежденных квартир к этому моменту выполнили восстановление фасада и облицовки кирпичной кладки, тем самым закрыв тепловой контур. Специалисты уже заказали окна для пострадавшего помещения.