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В Кишиневе перекроют улицы и доступ в некоторые места: К нам едет министр из Германии

Столичная мэрия сообщила, что завтра в среду, 2 апреля, будет временно ограничен доступ людей в определенные общественные места города.

Источник: соцести

Мера принимается полицией в связи с официальным визитом в Кишинев госпожи Анналены Бербок, медерального министра иностранных дел Германии, которая будет находиться в Молдове с рабочим визитом.

С 08:00 до 22:00 будет временно ограничен доступ людей в определенные общественные места столицы, в центре города и на маршрутах, ведущих к международному аэропорту Кишинев. Кроме того, городские власти перенесут проведение собраний, массовых мероприятий, работы по ремонту дорог, электрических/тепловых сетей, водопровода/канализации и вырубку деревьев в пределах улиц, по которым будет двигаться колонна официальных лиц.

Водителей призывают соблюдать требования дорожных инспекторов, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая правила дорожного движения.

Сегодня, 1 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с рабочим визитов в Киеве.