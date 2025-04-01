В Кишиневе перекроют улицы и доступ в некоторые места: К нам едет министр из Германии

С 08:00 до 22:00 будет временно ограничен доступ людей в определенные общественные места столицы, в центре города и на маршрутах, ведущих к международному аэропорту Кишинев. Кроме того, городские власти перенесут проведение собраний, массовых мероприятий, работы по ремонту дорог, электрических/тепловых сетей, водопровода/канализации и вырубку деревьев в пределах улиц, по которым будет двигаться колонна официальных лиц.