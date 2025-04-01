В Иркутской области начали принимать заявления в первый класс

— С 1 апреля, согласно изменениям федерального закона об образовании, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты на обучение в школы только при наличии документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ, и после успешного прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка, — поделились в министерстве образования.