В Иркутской области начали принимать заявления в первый класс

В Иркутской области стартовала запись в первые классы. Как сообщили КП-Иркутск в Минобразования региона, в первый набор принимают заявления в учреждениях по месту жительства. Он продлится до 30 июня. Следующий независимо от территории проживания — с 6 июля по 5 сентября.
— С 1 апреля, согласно изменениям федерального закона об образовании, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты на обучение в школы только при наличии документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ, и после успешного прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка, — поделились в министерстве образования.
Для будущих первоклассников-иностранцев предусмотрено только устное собеседование, тогда как для поступающих в другие классы — и письменная, и устная форма проверки знаний. Родители могут подать документы удобным способом: лично в школе, через портал Госуслуг или отправив заказное письмо с уведомлением.