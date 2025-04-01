Актрисе Ольге Дроздовой исполнилось 60 лет

~Своего второго мужа, актера Дмитрия Певцова, Ольга Дроздова впервые увидела в 1991 году во время съемок картины «Прогулка по эшафоту».~ По сюжету они играли влюбленную пару, но о настоящем романе речи не шло: в тот момент Певцов жил в гражданском браке с актрисой Ларисой Блажко, а Дроздова встречалась с режиссером из Швейцарии. Роман начался уже после съемок: Дмитрий пригласил Ольгу на свой спектакль, начал активно за ней ухаживать и в скором времени позвал замуж. Однако Дроздова не хотела спешить — после неудачного брака с Боровиковым актриса была сосредоточена на карьере и не помышляла о новом замужестве.