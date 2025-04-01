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Дворы Петербурга планируют отмыть после зимы до 25 апреля

Ответственные за уборку должны будут сдавать фотоотчеты.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице стартовала масштабная очистка дворов в рамках месячника благоустройства. Районные службы должны завершить работы к 25 апреля, а их качество будет контролироваться с помощью фотоотчетов.

Для проверки уборки используется цифровая система, в которую занесены более 1,9 тысячи кварталов и 5 тысячи контрольных точек. После окончания месячника инспекторы ГАТИ проведут выборочный анализ из 20 тысяч фотографий.

— В нее занесено более 1,9 тысячи кварталов, которые убирает город. В каждом квартале может быть несколько дворов. Ответственный за уборку должен отправить в систему фотографии почти из каждого — в системе более 5 тысяч контрольных точек, — рассказал начальник ГАТИ Алексей Геращенко во время пресс-конференции.

По итогам проверки чиновники примут решение о необходимости дополнительных работ. Такой метод позволит ускорить процесс и синхронизировать городские службы, чтобы Петербург встретил весну чистым и ухоженным.