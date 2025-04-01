Дворы Петербурга планируют отмыть после зимы до 25 апреля

В Северной столице стартовала масштабная очистка дворов в рамках месячника благоустройства. Районные службы должны завершить работы к 25 апреля, а их качество будет контролироваться с помощью фотоотчетов.
Для проверки уборки используется цифровая система, в которую занесены более 1,9 тысячи кварталов и 5 тысячи контрольных точек. После окончания месячника инспекторы ГАТИ проведут выборочный анализ из 20 тысяч фотографий.
— В нее занесено более 1,9 тысячи кварталов, которые убирает город. В каждом квартале может быть несколько дворов. Ответственный за уборку должен отправить в систему фотографии почти из каждого — в системе более 5 тысяч контрольных точек, — рассказал начальник ГАТИ Алексей Геращенко во время пресс-конференции.
По итогам проверки чиновники примут решение о необходимости дополнительных работ. Такой метод позволит ускорить процесс и синхронизировать городские службы, чтобы Петербург встретил весну чистым и ухоженным.