Дворы Петербурга планируют отмыть после зимы до 25 апреля

— В нее занесено более 1,9 тысячи кварталов, которые убирает город. В каждом квартале может быть несколько дворов. Ответственный за уборку должен отправить в систему фотографии почти из каждого — в системе более 5 тысяч контрольных точек, — рассказал начальник ГАТИ Алексей Геращенко во время пресс-конференции.