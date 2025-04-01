Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом.
Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел.
Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.