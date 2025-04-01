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В Челябинской области готовятся к нашествию грызунов на поля

О бедах, с которыми возможно придётся столкнуться южноуральским аграриям в нынешнем году, сообщает Россельхозцентр по Челябинской области.

В одном из последних информационных листков ведомство пишет об угрозе роста числа мышей.

В прошлом году на Южном Урале сложились практически идеальные условия для размножения грызунов. Тёплая погода и большое количество осадков привели к обильному росту травы и разных культур, выступающих в качестве кормовой базы для зубастых вредителей. Эксперты считают, что популяция мышей и им подобных зверьков могла значительно вырасти, и предлагают усилить борьбу с ними.

Снег недавно сошёл, потому самое время выходить на охоту. Россельхозцентр рекомендует аграриям обойти поля в поисках нор и заняться истреблением вредителей, пока они не переселились на сельскохозяйственные угодья. Отмечается, что негативно на численность грызунов влияют соблюдение севооборота, изоляция друг от друга озимых и яровых культур, рыхление почвы и уничтожение сорняков и остатков культурных растений. Если активность вредителей высокая, допускается применение против них родентицидов — отравы для грызунов. Не забудьте только ознакомиться со списком пестицидов, разрешённых к применению на территории РФ.