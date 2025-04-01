В Челябинской области готовятся к нашествию грызунов на поля

Снег недавно сошёл, потому самое время выходить на охоту. Россельхозцентр рекомендует аграриям обойти поля в поисках нор и заняться истреблением вредителей, пока они не переселились на сельскохозяйственные угодья. Отмечается, что негативно на численность грызунов влияют соблюдение севооборота, изоляция друг от друга озимых и яровых культур, рыхление почвы и уничтожение сорняков и остатков культурных растений. Если активность вредителей высокая, допускается применение против них родентицидов — отравы для грызунов. Не забудьте только ознакомиться со списком пестицидов, разрешённых к применению на территории РФ.