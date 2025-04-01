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В Симферополе началась приемная кампания в первый класс

С 1 апреля в школах города стартует первый этап приема детей в 1 класс.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в школах Симферополя начинается первый этап приема детей в первый класс на 2025−2026 учебный год.

В региональном министерстве образования сообщили, что прием учащихся будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября.

В первый этап будут приниматься дети, имеющие первоочередное или преимущественное право на зачисление в школы, а также дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а также те дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в данном образовательном учреждении.

Второй этап стартует с 6 июля и продлится до 5 сентября. В это время школы готовы принять всех желающих на свободные места.