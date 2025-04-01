Путин уточнил процедуру апелляционного обжалования судебных актов

Кроме того, документ совершенствует процедуру восстановления процессуальных сроков. Так, заявление о восстановлении соответствующего срока подачи апелляционной жалобы должно быть рассмотрено судьёй апелляционного суда в пятидневный срок со дня поступления в суд без проведения заседания и без извещения участвующих в деле лиц. При этом судья может вызвать участвующих. Определение о восстановлении срока обжалованию не подлежит, а определение об отказе в восстановлении срока может быть обжаловано в кассационном суде.