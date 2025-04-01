Комбинированная иммунотерапия рака желудка прошла вторую фазу испытаний

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Медики из США выяснили в рамках второй фазы клинических испытаний, что комбинированная терапия рака желудка и кишечника, построенная на базе так называемых TIL-лимфоцитов, а также синтетических антител и химиотерапии, примерно втрое превзошла по эффективности подавления роста метастазов уже существующие формы иммунотерапии. Об этом сообщила пресс-служба Национального института изучения рака США (NCI).
«Мы впервые попытались использовать клеточную терапию на базе TIL-лимфоцитов для борьбы с твердыми формами опухолей. Нам удалось проделать небольшую брешь в этой стене, успешно применив эти клетки для борьбы с распространенными формами подобных новообразований, и при этом мы предполагаем, что нам удастся расширить этот прорыв», — пояснил старший научный сотрудник NCI Стивен Розенберг, чьи слова приводит пресс-служба института.
Ученые пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, нацеленных на проверку возможности использования TIL-лимфоцитов для «точечного» уничтожения определенных типов новообразований. Эти клетки представляют собой особые тельца иммунной системы, способные проникать в опухоли, распознавать связанные с ними антигены и уничтожать раковые клетки.
Недавно ученые обнаружили, что введение этих клеток в комбинации с сигнальным белком IL-2 значительно повышает эффективность иммунотерапии от меланомы, рака кожи, и на 20% увеличивает вероятность полного подавления роста опухоли. Это открытие натолкнуло медиков на мысль, что аналогичного эффекта можно добиться при лечении самых тяжелых форм рака желудка и кишечника, уже успевших породить метастазы.
Для проверки идеи ученые заручились поддержкой 91 пациента с агрессивными формами рака желудка и кишечника, у которых развились метастазы, которым не помогли другие формы лечения. Ученые извлекли TIL-клетки из их опухолей, размножили их и ввели в организм больных отдельно или в комбинации с антителами, повышающими активность иммунитета, сразу после того, как пациенты прошли курс химиотерапии.
Эта комбинация терапий, как показали последующие наблюдения, привела к сильному уменьшению объема опухоли у 24% добровольцев, тогда как простые инъекции TIL-клеток вызвали аналогичные улучшения лишь у 7,7% участников опытов. Подобные результаты опытов, как отмечают ученые, говорят в пользу дальнейшего развития и использования комбинированной иммунотерапии на базе TIL-клеток для борьбы с самыми тяжелыми формами рака желудка и кишечника.
О раке желудка.
Рак желудка является одной из самых распространенных форм злокачественных опухолей. В среднем он выявляется каждый год у примерно 1,7 млн пациентов, при этом он уносит жизни около 1,3 млн человек. Метастазирование данной формы рака почти гарантированно приводит к гибели пациента, что вынуждает ученых активно работать над созданием терапий, предотвращающих или замедляющих рост метастазов.