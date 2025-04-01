Комбинированная иммунотерапия рака желудка прошла вторую фазу испытаний

Для проверки идеи ученые заручились поддержкой 91 пациента с агрессивными формами рака желудка и кишечника, у которых развились метастазы, которым не помогли другие формы лечения. Ученые извлекли TIL-клетки из их опухолей, размножили их и ввели в организм больных отдельно или в комбинации с антителами, повышающими активность иммунитета, сразу после того, как пациенты прошли курс химиотерапии.