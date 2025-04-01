«Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги». ГПК рассказал, как американец тайно проник в Беларусь

Позже выяснилось, что американский нелегал изначально 24 марта дважды пытался въехать в Беларусь через погранпункты. Сначала утром он был в пункте пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны). А уже вечером того же дня предпринял попытку въехать в республику уже через погранпереход «Бенякони» («Шальчининкай» в Литве). В Беларусь его не впустили так как при прохождении погранконтроля он не смог подтвердить наличие средств, которые необходимы для покрытия его расходов на пребывание и выезд из страны.