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«Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги». ГПК рассказал, как американец тайно проник в Беларусь

Погранкомитет раскрыл детали проникновения в Беларусь американца через границу.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете раскрыли подробности задержания гражданина США за незаконное пересечение границы.

Накануне мы писали, что белорусские таможенники нашли нелегала из США в товарном вагоне на станции Молодечно.

Американец был задержан ночью 31 марта на железнодорожной станции «Молодечно» таможенниками, которые выполняли погранконтроль.

Позже выяснилось, что американский нелегал изначально 24 марта дважды пытался въехать в Беларусь через погранпункты. Сначала утром он был в пункте пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны). А уже вечером того же дня предпринял попытку въехать в республику уже через погранпереход «Бенякони» («Шальчининкай» в Литве). В Беларусь его не впустили так как при прохождении погранконтроля он не смог подтвердить наличие средств, которые необходимы для покрытия его расходов на пребывание и выезд из страны.

— В связи с этим иностранцу было отказано во въезде, — прокомментировали в ГПК.

В отношении нарушителя, незаконно попавшего в Беларусь, органы погранслужбы начали административный процесс за незаконное пересечение госграницы. После привлечения к административной ответственности его депортирую в Литву.

Тем временем Литва раскрыла подробности исчезновения военных США вблизи границы Беларуси.

Еще военные Литвы уже достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси.