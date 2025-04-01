В Башкирии подали более 12 тысяч заявлений на поступление в первый класс

С начала приемной кампании в первые классы в Башкирии подали 12,1 тысяч заявлений. Об этом рассказал министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин. По его словам, более 10 тысяч заявок родители решили подать через Госуслуги.
Как уточнил Мавлетбердин, прием документов осуществляется в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля до 5 сентября либо до полного заполнения свободных мест в образовательных учреждениях.
Согласно данным, предоставленным министром цифрового развития государственного управления региона Геннадием Разумикиным, наибольшую активность проявили жители крупных городов — Уфы, Нефтекамска, Салавата, Стерлитамака, Октябрьского и Сибая, а также ряда муниципальных районов, включая Уфимский, Туймазинский, Ишимбайский и Белебеевский.
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