Новый автобусный маршрут связал Таганрог и Донецк ДНР

Жители Ростовской области теперь могут воспользоваться автобусным рейсом Таганрог — Донецк (ДНР). Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».
Новый межрегиональный рейс открыли с 31 марта. Пассажиров планируют перевозить ежедневно.
Отправление из Таганрога в 10 часов, в Донецк должны приезжать в 15 часов. В прямом направлении остановки предусмотрены в селе Куйбышево (11:30), а также в городах Снежное (12:30), Торез (13 часов), Харцызск (14 часов).
Отправление из Донецка в 16:30, прибытие в Таганрог запланировали на 21 час. Промежуточные остановки предполагаются в городах Харцызск (17:20) и Торез (18:20), а также в селе Куйбышево (20 часов).
Напомним, также через Ростов-на-Дону и Таганрог запустили автобусный рейс Мариуполь (ДНР) — Новороссийск (Краснодарский край).