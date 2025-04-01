В Самарской области разрешили убирать мешающие уборке автомобили

Речь идет не только об уборке территорий, очистке кровель зданий от снега, наледи, сосулек, сборе и вывозе твердых коммунальных отходов, но и любых работах по благоустройству.
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, несмотря на наличие административной ответственности для автолюбителей за воспрепятствование уборке, на практике норма не применяется. Как следствие, коммунальщики не могут выполнять свою работу из-за припаркованных вдоль домов и возле мусорных площадок машин. Однако теперь у них появилось право передвигать машины, чтобы сделать свою работу.
Предполагается, что при перемещении машин специалисты будут вести фото- и видео-фиксацию. Однако все регламентирующие эту процедуру документы еще предстоит разработать на уровне города.
Отметим, в других регионах уже есть практический опыт реализации подобных законов — о перемещении машин во время уборки. Например, в Московской и Рязанской областях, в городе Костроме. В Самарской области нововведения не потребуют дополнительного финансирования из региональной казны.
Напомним, ранее в Самаре ресурсоснабжающие компании предложили расширить свои полномочия, чтобы можно было убирать машины в зоне ремонта коммуникаций.