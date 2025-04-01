В Самарской области разрешили убирать мешающие уборке автомобили

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, несмотря на наличие административной ответственности для автолюбителей за воспрепятствование уборке, на практике норма не применяется. Как следствие, коммунальщики не могут выполнять свою работу из-за припаркованных вдоль домов и возле мусорных площадок машин. Однако теперь у них появилось право передвигать машины, чтобы сделать свою работу.