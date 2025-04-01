Пропавшие на учениях у границ Беларуси три солдата Армии США найдены мертвыми

Командовании армии США сообщило об обнаружении тел трех из четырех американских солдат, пропавших на учениях в Литве вблизи границы Беларуси, пишет ТАСС.
Заявление о гибели трех военнослужащих сделала пресс-служба командования Армии (сухопутных сил) США в Европе и Африке.
— Трое солдат Армии США, приписанных к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, были найдены мертвыми в Литве 31 марта, — указали в официальном заявлении.
При этом в командовании отметили, что поисково-спасательная операция по поискам четвертого солдата еще будет продолжена. Кроме того, командованием совместно с литовскими правоохранителями проводится расследование инцидента.
Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью военных США, заявив, что их гибель стала «болезненным ударом не только для американских друзей по службе, но и для армии Литвы».
Ранее Литва раскрыла подробности исчезновения военных США вблизи границы Беларуси. А мы писали, что военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси.
Между тем ГПК рассказал, как американец тайно проник в Беларусь: «Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги».