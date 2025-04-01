Дятлова: Не быстро, но мы будем избавляться от омелы в Калининграде

В Калининграде будут избавляться от омелы на деревьях. Сотрудники МБУ «Чистота» уже убирают вредоносные растения во время омолаживающих обрезок и других работ. Об этом журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Мы даём задание “Чистоте” привести в порядок деревья, произрастающие на определённой улице: сделать омолаживающие обрезки, сформировать кроны, убрать омелу. Именно таким способом мы будем подходить к нашим зелёным насаждениям. Полностью приводим в порядок дерево, в момент приведения в порядок — убираем омелу», — уточнила Елена Дятлова.
Глава администрации также отметила, что быстро избавиться от растений-полупаразитов не получится. Все деревья в городе приведут в порядок за несколько лет. «Потребуется год, два, три, четыре, пять для того, чтобы привести все эти насаждения в порядок. Завтра этого не случится, это нереально, но плановая работа позволит сформировать кроны деревьев», — объяснила Елена Дятлова.
Один из журналистов заметил, что кусты омелы являются «фишкой региона». «Хорошо, пусть она останется в других муниципалитетах. Ещё раз: не быстро, но мы будем избавляться от омелы в городе», — заявила глава администрации.
В Калининграде больше всего поражены омелой липа сердцевидная, клён остролистный, тополь чёрный, клён серебристый, ива белая, боярышник однопестичный, рябина обыкновенная и берёза повислая. На одном дереве можно найти более десяти кустов. Часть местных жителей выступают против полного уничтожения омелы. По мнению общественников, кустарники играют важную роль в экосистеме региона, а зимой ягодами питаются некоторые птицы.