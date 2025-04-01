Дятлова: Не быстро, но мы будем избавляться от омелы в Калининграде

Глава администрации также отметила, что быстро избавиться от растений-полупаразитов не получится. Все деревья в городе приведут в порядок за несколько лет. «Потребуется год, два, три, четыре, пять для того, чтобы привести все эти насаждения в порядок. Завтра этого не случится, это нереально, но плановая работа позволит сформировать кроны деревьев», — объяснила Елена Дятлова.