Областной центр крови выселяют из центра Нижнего Новгорода

Как выяснил «Ъ-Приволжье», пока не известно, где и когда центр крови возобновит свою работу. Ранее планировалось, что он переедет ближе к станции переливания крови на улице Родионова, но там пока нет для него помещений. Одним из вариантов для размещения центра крови может стать фармацевтический кластер, который еще только планируется построить. Пока в медицинском учреждении начитают демонтировать оборудование для производства препаратов крови.