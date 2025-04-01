Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Отмечается, что запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тысяч граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках — 114 тысяч граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках — 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО — 37 тысяч граждан (0,5%).