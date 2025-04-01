В Омске обсудили перспективы международного сотрудничества в рамках Шелкового пути

«Организация мероприятия была на высшем уровне. Презентации были хорошо структурированы, без излишней информации. Особенно ценно, что участники не только рассказывали о темах, но и делились конкретными научными исследованиями», —отметила представитель Восточно-Казахстанского технического университета Айдана Токтаргалиева.