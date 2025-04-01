В Омске обсудили перспективы международного сотрудничества в рамках Шелкового пути

31 марта Омский государственный аграрный университет провел онлайн-конференцию, посвященную развитию партнерства молодых ученых в рамках международного образовательного проекта стран-представительниц Шелкового пути.
На круглом столе обсудили перспективные направления для совместных научных исследований вузов Беларуси, Казахстана и Китая. Мероприятие прошло на английском языке под модерацией переводчика отдела международных связей Омского ГАУ Яны Левен.
В ходе конференции прозвучало 12 докладов, посвященных проблемам развития сельхоз отрасли: от разработки фитопрепаратов для животноводства до применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве. Особый интерес вызвали презентации по адаптации сельского хозяйства к изменению климата и инновационным методам в молочном животноводстве.
«Организация мероприятия была на высшем уровне. Презентации были хорошо структурированы, без излишней информации. Особенно ценно, что участники не только рассказывали о темах, но и делились конкретными научными исследованиями», —отметила представитель Восточно-Казахстанского технического университета Айдана Токтаргалиева.
Участники обсудили актуальные глобальные вызовы: продовольственную безопасность, цифровизацию сельского хозяйства и экологические вопросы. По итогам встречи принято решение обменяться научными материалами для дальнейшего развития международного сотрудничества.
«Такие инициативы не только укрепляют академические связи, но и способствуют устойчивому развитию регионов вдоль Шелкового пути», — подчеркнула начальник отдела международных связей Омского ГАУ Анастасия Крикливая.
Конференция стала важным шагом в развитии научного диалога между молодыми исследователями разных стран-участниц университетского сообщества Шелкового пути.