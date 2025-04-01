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Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили на 15 часов в Воронежской области

Предупреждение будет действовать до 9:00 2 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 50% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области. По прогнозам синоптиков, густой туман, который окутает наш регион предстоящим вечером, сохранится до утра 2 апреля. Об этом свидетельствуют свежие данные прогностической карты Гидрометцентра РФ. Непогода продлится с 18:00 1 апреля до 9:00 2 апреля.

Автолюбителям рекомендуют сохранять концентрацию, избегать резких маневров и не превышать скоростной режим, а пешеходов просят аккуратнее переходить дорогу.

Отметим, что предупреждение о сильном тумане также распространили на соседние регионы — Белгородскую, Орловскую и Курскую области.