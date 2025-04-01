Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили на 15 часов в Воронежской области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области. По прогнозам синоптиков, густой туман, который окутает наш регион предстоящим вечером, сохранится до утра 2 апреля. Об этом свидетельствуют свежие данные прогностической карты Гидрометцентра РФ. Непогода продлится с 18:00 1 апреля до 9:00 2 апреля.