Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили на 15 часов в Воронежской области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области. По прогнозам синоптиков, густой туман, который окутает наш регион предстоящим вечером, сохранится до утра 2 апреля. Об этом свидетельствуют свежие данные прогностической карты Гидрометцентра РФ. Непогода продлится с 18:00 1 апреля до 9:00 2 апреля.
Автолюбителям рекомендуют сохранять концентрацию, избегать резких маневров и не превышать скоростной режим, а пешеходов просят аккуратнее переходить дорогу.
Отметим, что предупреждение о сильном тумане также распространили на соседние регионы — Белгородскую, Орловскую и Курскую области.