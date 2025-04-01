Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами

«Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ… иностранным гражданам и лицам без гражданства из числа старообрядцев, имеющим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника данной госпрограммы, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъекта РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.