Где в Нижегородской области нельзя ловить рыбу с 1 апреля

Об этом сообщили в региональном минлесхозе. Как пояснил глава профильного министерства Роман Воробьев, весенний нерест — ключевой этап в жизни рыбы, и ограничительные меры помогают сохранить популяции, поддерживать биологическое разнообразие и формировать культуру ответственного природопользования.
В 2025 году ограничения на рыболовство установлены по следующим срокам:
- с 1 апреля по 10 июня — на реке Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища и на впадающих в неё реках;
- с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище и его притоках;
- с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище, его притоках и озёрах.
Любительская рыбалка разрешена только с берега, вне нерестовых участков, с использованием удочки и не более двух крючков. Перечень нерестовых участков приведён в приложении № 2 к Правилам рыболовства, ознакомиться с ним можно на сайте минлесхоза. Суточная норма вылова для одного рыболова-любителя не должна превышать 5 кг.
Кроме того, введены ограничения на использование маломерных судов:
- на Чебоксарском водохранилище и его притоках (кроме реки Ветлуги), а также на реке Оке — до 20 мая включительно;
- на Горьковском водохранилище, его притоках и на Ветлуге — до 31 мая включительно;
- на нерестовых участках — до завершения нерестового периода.
Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах влечёт административную ответственность по статье 5.14 КоАП Нижегородской области. Штраф для граждан составляет от 2 000 до 4 000 рублей. За нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Штраф для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий лова. Незаконная добыча водных биоресурсов квалифицируется по статье 256 УК РФ. Санкции включают штраф от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за 2−3 года, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что 21 марта в Нижегородской области стартовала весенняя охота на медведя. Также мы рассказывали, что нижегородские охотники начинают получать разрешения на весеннюю охоту.