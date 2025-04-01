Где в Нижегородской области нельзя ловить рыбу с 1 апреля

Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах влечёт административную ответственность по статье 5.14 КоАП Нижегородской области. Штраф для граждан составляет от 2 000 до 4 000 рублей. За нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Штраф для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий лова. Незаконная добыча водных биоресурсов квалифицируется по статье 256 УК РФ. Санкции включают штраф от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за 2−3 года, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.