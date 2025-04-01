МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США

В литовском правоохранительном ведомстве отметили, что американец последние несколько недель легально пребывал на территории Литвы. А уже 26, 27 и 30 марта сотрудниками СОГГЛ проводились с иностранцем беседы в районе железнодорожных погранпунктов у границы с Беларусью, а также у границы с Россией. С событиями на полигоне в Пабраде этот американец не связан.