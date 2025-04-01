МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США

МВД Литвы отрицает связь тайно проникшего в Беларусь американца с инцидентом на учениях вблизи госграницы, где пропали американские военные, пишет БелТА.
Накануне «Комсомолка» писала, что белорусские таможенники нашли нелегала из США в товарном вагоне на станции Молодечно. Позднее ГПК рассказал, как американец тайно проник в Беларусь: «Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги».
А сейчас МВД Литвы опровергло связь между задержанным в Беларуси гражданином США и пропавшими американскими военными.
— Задержанный в Беларуси гражданин США никак не связан с трагедией, произошедшей на учениях НАТО в Пабраде, — прокомментировала Служба охраны государственной границы.
В литовском правоохранительном ведомстве отметили, что американец последние несколько недель легально пребывал на территории Литвы. А уже 26, 27 и 30 марта сотрудниками СОГГЛ проводились с иностранцем беседы в районе железнодорожных погранпунктов у границы с Беларусью, а также у границы с Россией. С событиями на полигоне в Пабраде этот американец не связан.
Напомним, что ранее Литва раскрыла подробности исчезновения военных США на полигоне вблизи границы Беларуси. А мы писали, что военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси. И уже подтверждено, что пропавшие на учениях у границ Беларуси три солдата Армии США найдены мертвыми.
Еще белорусов предупредили о звуках вооружения в одном из регионов: «Будут слышны выстрелы».