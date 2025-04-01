Самое красивое село 2025 года выбирают в Воронежской области

В Министерстве по развитию муниципальных образований сообщают, что участниками конкурса могут стать сельские населенные пункты районов области, а также Борисоглебского городского округа, вне зависимости от числа жителей этих населенных пунктов. Это могут быть как сёла и поселки, так и деревни, слободы, хутора и станции. Исключения составляют административные центры муниципальных районов.
Благодаря тому, что министерством по развитию муниципальных образований в прошлом году было принято решение об изменении порядка проведения конкурса, количество участвующих в нем населенных пунктов удалось увеличить в 2,5 раза — до 82 вместо 32 годом ранее. Кроме того, в голосовании, которое проходило посредством сети Интернет, также приняли участие гораздо больше заинтересованных пользователей. Свои голоса за любимые деревни и села в 2024 году отдали 11 723 человека. Эта цифры превышают показатель 2023 года на 15%.
Конкурс проходит в Воронежской области с 2016 года. В честь подготовки к десятилетию мероприятия были скорректированы даты его проведения в нынешнем году. Первый этап, который включает прием заявок и онлайн-голосование, будет проходить посредством информационной системы «Активный электронный гражданин».
Интернет-голосование среди всех заявленных участников состоится с 15 по 30 мая. Отдать свой голос за любимый населённый пункт сможет любой желающий. Каждый гражданин РФ имеет право один раз проголосовать за один населенный пункт в Воронежской области.
Критерии оценки включают характеристики застройки, наличие исторических мест и природоохранных зон, привлекательность ландшафта, а также новаторский подход к озеленению и качество реализованных проектов по благоустройству. Особое внимание уделяется динамике улучшений в посёлке и активности местного сообщества в поддержании порядка и развитии инфраструктуры.
Критерии оценки включают характеристики застройки, наличие исторических мест и природоохранных зон, привлекательность ландшафта, а также новаторский подход к озеленению и качество реализованных проектов по благоустройству. Особое внимание уделяется динамике улучшений в посёлке и активности местного сообщества в поддержании порядка и развитии инфраструктуры.