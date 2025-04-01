Самое красивое село 2025 года выбирают в Воронежской области

Благодаря тому, что министерством по развитию муниципальных образований в прошлом году было принято решение об изменении порядка проведения конкурса, количество участвующих в нем населенных пунктов удалось увеличить в 2,5 раза — до 82 вместо 32 годом ранее. Кроме того, в голосовании, которое проходило посредством сети Интернет, также приняли участие гораздо больше заинтересованных пользователей. Свои голоса за любимые деревни и села в 2024 году отдали 11 723 человека. Эта цифры превышают показатель 2023 года на 15%.