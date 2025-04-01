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Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска

Путин постановил в 2032 году отпраздновать 400-летие основания Якутска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2032 году 400-летие основания Якутска, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В связи с исполняющимся в 2032 году 400-летием основания города Якутска постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2032 году 400-летия основания города Якутска», — говорится в документе.

Кроме того, властям регионов рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.