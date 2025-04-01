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Весенний призыв на военную службу начался в Петербурге 1 апреля

В Петербурге началась весенняя призывная кампания на военную службу. Согласно указу президента РФ, она продлится с 1 апреля по 15 июля. Во вторник на призывном пункте Приморского района на проспекте Сизова побывал фотокорреспондент Ъ-СПб.

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В этот день на призывном пункте молодые люди, готовящиеся к службе в Вооруженных силах РФ, проходили медкомиссию. В помещении собралось до сотни призывников разных возрастов (до 30 лет). При этом присутствовали на месте не только работники военкомата, но и представители Ленинградского военного округа (ЛенВО).

«Ъ-СПб» писал, что в весенний призыв этого года отправить на военную службу в Петербурге планируется 3 тыс. человек — на 500 больше, чем в 2024 году. Соответствующие данные ранее озвучил военный комиссар города Марат Урмансов.