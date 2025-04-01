Весенний призыв на военную службу начался в Петербурге 1 апреля

В этот день на призывном пункте молодые люди, готовящиеся к службе в Вооруженных силах РФ, проходили медкомиссию. В помещении собралось до сотни призывников разных возрастов (до 30 лет). При этом присутствовали на месте не только работники военкомата, но и представители Ленинградского военного округа (ЛенВО).
«Ъ-СПб» писал, что в весенний призыв этого года отправить на военную службу в Петербурге планируется 3 тыс. человек — на 500 больше, чем в 2024 году. Соответствующие данные ранее озвучил военный комиссар города Марат Урмансов.