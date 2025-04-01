Появился список мест, где запретят ездить на электросамокатах в Нижнем Новгороде

Движение на электросамокатах запретили в исторической части Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Власти Нижнего Новгорода заключили официальные соглашения с операторами проката электросамокатов — компаниями «Юрент», «ВУШ» и «Яндекс» — с целью упорядочить использование СИМ в Нижнем Новгороде.
В документе определили специальные зоны для парковки электросамокатов, обозначенные белой разметкой, а также утвердили территории, где их использование полностью запрещено. Соответствующее постановление вступит в силу 2 апреля — с этой даты на улицах появятся запрещающие знаки.
В Канавинском районе под запрет попали парк имени 1 Мая, улица Стрелка с прилегающим парком у пакгаузов и территорией у кафедрального собора Александра Невского, Канавинский мост, совмещённый метромост через Оку и привокзальная площадь Революции.
В Ленинском районе движение СИМ ограничено на территории парка «Дубки» и на Молитовском мосту.
В Нижегородском районе запрет действует на территории Кремля, в детском парке имени Я. М. Свердлова, на улицах Большая и Малая Покровская, включая Театральную площадь, а также на набережной Федоровского, улицах Рождественская и Кожевенная, Верхне-Волжской набережной и площади имени Максима Горького.
В Приокском районе ограничения введены на Мызинском мосту и в парке «Швейцария», а в Советском районе — в парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.
Помимо этого, на некоторых территориях скорость движения электросамокатов ограничивается до 10, 15, 20 и 25 км/ч.
Кроме того, операторы обязаны обеспечивать техническую исправность транспорта: наличие тормозов, фар, звуковых сигналов и светоотражателей. Пользователям запрещено управлять самокатами в состоянии опьянения, перевозить пассажиров и детей без специальных креплений, а также пересекать пешеходные переходы, не спешившись.
Нарушителей новых правил будут штрафовать — соответствующие полномочия закреплены за операторами проката. Также компании обязаны следить за тем, чтобы транспорт размещался только в специально отведённых местах — у станций метро, торговых центров и транспортных узлов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что три человека погибли в ДТП с электросамокатами в регионе в 2024 году.