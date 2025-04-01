Появился список мест, где запретят ездить на электросамокатах в Нижнем Новгороде

В Нижегородском районе запрет действует на территории Кремля, в детском парке имени Я. М. Свердлова, на улицах Большая и Малая Покровская, включая Театральную площадь, а также на набережной Федоровского, улицах Рождественская и Кожевенная, Верхне-Волжской набережной и площади имени Максима Горького.