Губернатор Хоценко провел оргкомитет по мероприятиям «Культурной столицы России — 2026»

«Этому событию нужно не только радоваться, но и основательно к нему готовиться, достойно проводить много и разных мероприятий. Особый акцент в формировании плана мероприятий сделаем на культурной идентичности, чтобы как можно больше людей по всей стране узнали про Омск, омичей и захотели к нам приехать», — рассказал глава региона.