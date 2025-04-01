Губернатор Хоценко провел оргкомитет по мероприятиям «Культурной столицы России — 2026»

В Омске прошел первый оргкомитет по подготовке и проведению в регионе мероприятий, связанных с присвоением городу статуса «Культурная столица России — 2026». Возглавил работу нового органа глава региона Виталий Хоценко. В состав оргкомитета вошли авторитетные эксперты и представители крупных мультимедийных холдингов страны.
В первом заседании приняли участие начальник Управления Президента РФ по общественным проектам и сопредседатель организационного комитета Сергей Новиков, председатель Оргкомитета общенационального конкурса среди городов России «Культурная столица года» Николай Новичков, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
В числе представителей мультимедийных холдингов — генеральный директор ВГТРК Рифат Сабитов и управляющий директор телеканала «РБК» Илья Доронов.
«Культурная столица года» — конкурс, который призван дать импульс развитию креативной сфере региона. Я уверен, что с Омском так и произойдет", — задал направление работы сопредседатель оргкомитета Сергей Новиков.
Как отметил губернатор Виталий Хоценко, почетный статус культурной столицы — это еще и большая ответственность.
«Этому событию нужно не только радоваться, но и основательно к нему готовиться, достойно проводить много и разных мероприятий. Особый акцент в формировании плана мероприятий сделаем на культурной идентичности, чтобы как можно больше людей по всей стране узнали про Омск, омичей и захотели к нам приехать», — рассказал глава региона.
В целом в качестве «Культурной столицы России» в регионе запланировано провести в 2026 году свыше ста различных мероприятий: кинофестивалей, выставок, концертов, форумов и фестивалей. Первой ласточкой стал открывшийся в Омске Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, призванный помочь претворить жизнь идеи омичей.