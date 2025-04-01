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План по призыву нижегородцев в армию весной 2025 года вырос на 100 человек

За время весеннего призыва 2025 года в Нижегородской области планируют призвать на срочную службу более 3,2 тыс. человек, включая 700 призывников из Нижнего Новгорода.

Источник: Коммерсантъ

В региональном правительстве напомнили, что призывная кампания традиционно пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит один год. В областном военкомате отметили, что срочников не будут направлять в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах РФ или привлекать к выполнению задач специальной военной операции.

В период призывной кампании в военкомате Нижегородской области будет работать «Прямая телефонная линия»: (831) 419−79−14 (в рабочее время по будням).

Как писал «Ъ-Приволжье», план на весеннюю кампанию 2024 года в Нижегородской области составлял более 3,1 тыс. человек.