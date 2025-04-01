Под Новосибирском взорвали лед на затороопасном участке реки Иня

Эти меры критически важны для защиты прибрежных территорий от возможного подтопления, отметили в телеграм-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.
Скопления льда на реке создавали серьезную преграду для свободного течения воды. Без оперативного вмешательства ситуация могла резко ухудшиться — стремительное таяние угрожало резким подъемом уровня воды. Особую тревогу вызывали 100 дачных и садоводческих участков в прибрежной зоне, которые первыми оказались бы под ударом стихии.
На текущий момент гидрологическая обстановка в регионе остается под контролем. Однако специалисты держат на особом учете реки Карасук, Тара и Тартас — здесь ситуация может измениться в зависимости от капризов погоды. Для оперативного реагирования вдоль этих водоемов уже работают мобильные группы, готовые в любой момент принять экстренные меры совместно с местными властями.