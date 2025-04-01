Под Новосибирском взорвали лед на затороопасном участке реки Иня

На текущий момент гидрологическая обстановка в регионе остается под контролем. Однако специалисты держат на особом учете реки Карасук, Тара и Тартас — здесь ситуация может измениться в зависимости от капризов погоды. Для оперативного реагирования вдоль этих водоемов уже работают мобильные группы, готовые в любой момент принять экстренные меры совместно с местными властями.