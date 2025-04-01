В «Сколтехе» впервые в РФ произвели и протестировали фотонные чипы

«Размер российского рынка оптических трансиверов можно оценить в 30−35 млрд рублей. В настоящий момент этот рынок полностью занят импортируемой продукцией и продукцией из импортных комплектующих. Важно, что продукция для высокоскоростной передачи данных теперь может быть полностью локализована не только в части разработки, но и в части производства», — пояснил главный управляющий директор Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Кирилл Каем, чьи слова приводит пресс-служба «Сколтеха».