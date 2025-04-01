В «Сколтехе» впервые в РФ произвели и протестировали фотонные чипы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Инженеры и материаловеды впервые в России сконструировали и успешно проверили на практике фотонные интегральные схемы для работы с высокочастотными сигналами с шириной полосы до 22 ГГц. Разработка нацелена на обеспечение российских производителей телекоммуникационными решениями на базе фотонных чипов, сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Размер российского рынка оптических трансиверов можно оценить в 30−35 млрд рублей. В настоящий момент этот рынок полностью занят импортируемой продукцией и продукцией из импортных комплектующих. Важно, что продукция для высокоскоростной передачи данных теперь может быть полностью локализована не только в части разработки, но и в части производства», — пояснил главный управляющий директор Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Кирилл Каем, чьи слова приводит пресс-служба «Сколтеха».
Как отмечается в сообщении, эти фотонные интегральные схемы были разработаны исследователями «Сколтеха», работающими в стартапе «Фистех». Им удалось создать фотонный чип, аналоги которого применяются в широкополосных системах оптической связи с пропускной способностью до 100 Гбит/с на одну длину волны, и успешно проверить их в работе на полностью отечественных тестовых платах, позволяющих работать с высокочастотными сигналами более 40 ГГц.
Разработка, интеграция и проверка работы этих интегральных схем проходила при участии АО «ЗНТЦ», Центра коллективного пользования НИЦ «Курчатовский институт», НИЯУ МИФИ, НИИСИ и ООО «Т8». Сейчас ученые завершают проведение второго этапа тестирования, в рамках которого исследователи проверяют работу всех ключевых компонентов, необходимых для обеспечения работы фотонных чипов и стабильной передачи данных.
«Данный технологический прорыв стал возможен благодаря синергии академии и индустрии, госсектора. Продукция соответствует международным стандартам и комплексному направлению “Интегральная фотоника” программы обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. Проект открывает новые перспективы для развития интегральной фотоники в России», — подытожил руководитель лаборатории интегральной фотоники «Сколтеха» Аркадий Шипулин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.