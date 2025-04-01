Лукашенко установил безвиз в Беларусь для граждан 71 страны с 4 по 20 июля 2025

Въезжать в республику по безвизу можно будет на основании оригинального или электронного билета на мероприятия фестиваля, которые проводятся в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету возможен однократный въезд одного иностранца и не позднее даты проведения мероприятия в билете.