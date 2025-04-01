Лукашенко установил безвиз в Беларусь для граждан 71 страны с 4 по 20 июля 2025

Президентом Беларуси Александром Лукашенко определены сроки и условия безвизового въезда в республику для граждан 71 страны, сообщила пресс-служба президента.
Это регламентирует подписанное белорусским лидером распоряжение о проведении тридцать четвертого Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В 2025-м музыкальный фестиваль будет проходить с 10 по 13 июля.
И для его организаторов и участников белорусские власти уже традиционно предусматривают отдельные льготы и преференции.
Так, гости фестиваля из 71 государства с 4 по 20 июля 2025-го получают возможность безвизового въезда в Беларусь, временного пребывания и выезда.
Въезжать в республику по безвизу можно будет на основании оригинального или электронного билета на мероприятия фестиваля, которые проводятся в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету возможен однократный въезд одного иностранца и не позднее даты проведения мероприятия в билете.
Кроме того, своим распоряжением президент Беларуси еще актуализировал состав органкомитета по проведению «Славянского базара».
Ранее мы писали о том, что логотип «Славянского базара в Витебске» изменился в 2025 году.
Тем временем МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США.
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