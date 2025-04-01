Петербург первым в России открыл ремонтную зону для газомоторных автобусов

Первая в стране специализированная ремонтная зона для обслуживания автобусов на природном газе заработала в автобусном парке № 7 «Пассажиравтотранса». Как сообщила пресс-служба Смольного, открытие комплекса приурочено к 45-летию парка.
Новый сервисный центр оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить диагностику и техническое обслуживание газомоторной техники. Рабочие зоны оборудованы удобными гардеробами, душевыми и спортзалом для сотрудников.
— Создав специализированную ремзону для газомоторов, мы делаем значимый шаг в развитии инфраструктуры для качественного обслуживания такого транспорта. Нашему мегаполису необходим удобный и экологически безопасный общественный транспорт.
Петербург активно развивает газомоторный транспорт: сейчас по улицам города курсируют более 3 тысяч таких автобусов. В связи с этим модернизация ремонтной базы стала важным этапом в создании эффективной инфраструктуры для их обслуживания. Власти также продолжают расширять сеть газозаправочных станций.