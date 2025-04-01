Петербург первым в России открыл ремонтную зону для газомоторных автобусов

Петербург активно развивает газомоторный транспорт: сейчас по улицам города курсируют более 3 тысяч таких автобусов. В связи с этим модернизация ремонтной базы стала важным этапом в создании эффективной инфраструктуры для их обслуживания. Власти также продолжают расширять сеть газозаправочных станций.